محافظ بورسعيد يتابع الاستعدادات النهائية لتنفيذ مشروع ساحة مصر

تابع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، الاستعدادات النهائية فى تنفيذ مشروع ساحة مصر بحي الشرق، خلال جولة له لمتابعة سير العمل بالمشروع، رافقه خلالها الشركة الهندسية القائمة على تنفيذ المشروع.

وقال «الغضبان»، إن الأعمال بمشروع ساحة مصر أوشكت على الانتهاء، وسيجري الافتتاح قريبا، موضحا أن ساحة مصر، تعد أحد المشروعات السياحية المهمة للمحافظة مؤخرًا، وجرى تصميمها على أعلى مستوى، باعتبار المنطقة من أهم المناطق السياحية الجاذبة بالمحافظة.

ساحة مصر واجهة بورسعيد الحضارية أمام زائريها عبر قناة السويس

وأكد المحافظ أن ساحة مصر قائمة على أحدث تصاميم الشكل الجمالي والحضاري لمنطقة ساحة مصر، والاهتمام بالمسطحات الخضراء والزهور داخل الحديقة، وتنفيذ عمل فني مميز يليق بتاريخ بورسعيد وحضارتها، لتكون واجهة سياحية للمحافظة على أعلى مستوى، ضمن المشروعات السياحية العملاقة التى تهدف لوضع بورسعيد فى مصاف المدن السياحية، وبما يليق مع المستوى الحضارى، وتحقيق أفضل مستوى ترفيهي لأبناء بورسعيد، وأمام زائريها عبر قناة السويس.

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير شارع 23 يوليو

وتفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، خلال جولته، أعمال التطوير الجارية بشارع 23 يوليو، بامتداد شارع الجمهورية بحى الشرق، التي تأتي في إطار استكمال أعمال التطوير التى يشهدها شارع 23 يوليو، رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، والعميد نعمان على، رئيس حى الشرق، والشركات الهندسية القائمة على المشروع.

واستمع محافظ بورسعيد لشرح موجز عن الأعمال الجارية بالشارع، ومعدلات التنفيذ حتى الآن، مشددا على الانتهاء من الأعمال في أقرب وقت، نظرًا لأهمية الشارع الحيوية، حيث تشمل أعمال التطوير إعادة رصف الشارع ورفع كفاءته، وتجميل جانبي الشارع وصيانة الأعمدة الكهربائية.

وأشار المحافظ إلى أن بورسعيد تشهد أكبر خطة تطوير ورفع كفاءة للطرق، حيث يجري العمل في كل الأحياء وتطوير الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية والميادين، بالتوازي، بما يحقق المظهر الحضاري ببورسعيد والسيولة المرورية للمواطنين والسيارات ويمنع الازدحام، ويليق بالإنجازات التي تحققها المحافظة في كل القطاعات.