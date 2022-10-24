أسعار الأسماك بأسواق الإسماعيلية.. البلطي يبدأ من 30 جنيها والجمبري يصل لـ200

انخفضت أسعار الأسماك في الإسماعيلية، بشكل طفيف اليوم الإثنين، عن الأسعار التي شهدتها المحافظة خلال الأشهر القليلة الماضية، إذ شهد الأسواق مؤخرا، زيادة في الأنواع المعروضة، بالتزامن مع انتهاء فصل الصيف، وقرب حلول الشتاء.

وتنوعت أنواع الأسماك، ما بين بلطي وبوري وقاروص ولوت وسنجاري وسهلية وموسى وسمك الحنشان والبربوني، إضافة إلى الكابوريا البلدي والجمبري وأم الخلول والاستاكوزا.

أسعار الأسماك تبدأ بـ30 جنيها

ذكر بيان رسمي للغرفة التجارية في الإسماعيلية، إن أسعار الأسماك في الأسواق حاليا، تتراوح ما بين 30 جنيها، وترتفع مع اختلاف الأنواع، لتتجاوز 100 جنيه لبعض الأنواع المتميزة، كالدنيس والجمبري والكاليماري أو السوبيا.

أسعار الأسماك اليوم في الإسماعيلية

قال محمد أدهم، تاجر أسماك، ان أسعار السمك البلطي، بدأت من 30 جنيها، ووصلت إلى 40 جنيها للكيلو فرز أول، بحسب حجم السمكة وجودتها، فيما سجل كيلو البوري 65 جنيها، وكيلو وصل كيلو بوري البطارخ إلى 85 جنيها.

وسجل كيلو سمك المكرونة الخليجي 45 جنيها للكيلو في سعر الجملة، فيما سجل سمك البربوني 65 جنيها للكيلو، والبربوني المجمد 30 جنيها، والدنيس 110 جنيهات، في انخفاض ملحوظ عن بداية من شهر أكتوبر.

وأشار أدهم، إلى أن كيلو سمك القاروص سجل اليوم الإثنين، 110 جنيهات للكيلو درجة أولى، و90 جنيها في الدرجة الثانية، فيما سجل كيلو اللوت 65 جنيها، وانخفض في حجم السمكة كبيرة الحجم، ليصل إلى 60 جنيها.

أسعار الجمبري بالأسواق

انخفضت أسعار الجمبري في هذا الأسبوع، إذ بدأت من 100 جنيه للجمبري المجمد، فيما وصل سعر الجمبري صغير الحجم البلدي إلى 140 جنيها، ووصل سعر أجود الأنواع إلى 200 جنيها للكيلو الواحد.