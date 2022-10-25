الفريق أسامة عسكر يشهد مشروعي مراكز قيادة للدفاع الجوي والقوات الجوية

شهد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوي التكتيكي «جاسر- 133»، الذي تنفذه إحدى وحدات قوات الدفاع الجوي، ومشروع مراكز القيادة التعبوي (كريم- 108) لإحدى تشكيلات القوات الجوية وذلك في إطار تنفيذ خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وألقى الفريق محمد حجازي قائد قوات الدفاع الجوي كلمة أشار فيها إلى أن قوات الدفاع الجوي ستظل هي الحصن المنيع ضد من تسول له نفسه اختراق سماء مصر، مشيراً إلى أوجه التطوير والتحديث وزيادة القدرات القتالية لقوات الدفاع الجوي لمجابهة ما يستجد من تهديدات وتحديات.

تضمنت مراحل المشروعين عرض التقارير والقرارات للقادة على كل المستويات والتدريب على صد الهجمات الجوية المعادية، إذ ظهر مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من قوات الدفاع الجوي والقوات الجوية من استعداد قتالي عالي، ومهارة في استخدام أحدث وسائل نظم القيادة والتعاون والسيطرة لتنفيذ المهام المخططة والطارئة.

ونقل الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لكل العناصر المشاركة، مشيداً بالأداء المتميز والكفاءة القتالية العالية الذي ظهر عليها رجال الدفاع الجوي والقوات الجوية.

كما ناقش عدداً من القادة والضباط في الأسلوب الأمثل لتنفيذ جميع المهام المكلفين بها، وفرض عددًا من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكّد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثناء إدارة العمليات، مطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية العالية لتنفيذ كل المهام التي توكل إليهم بكفاءة واقتدار.

حضر مراحل المشروعين عدد من قادة القوات المسلحة.