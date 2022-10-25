أرقام مهمة في المؤتمر الاقتصادي.. 1200 مشارك و600 مقترح و200 توصية

على مدار ثلاثة أيام، شهدت العاصمة الإدراية فعاليات المؤتمر الاقتصادي 2022، من خلال عقد جلسات ذات محاور مختلفة هدفت إلى تحسين الاقتصاد المصري وتخطي تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية بسلام، إلى أن جاءت بتوصيات مهمة، أعلن عنها الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، والمنسق العام للحوار الوطني، وكذلك أرقام مهمة تحدث عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وترصد «الوطن» أبرز الأرقام التي جاءت في حديث «رشوان» و«مدبولي» فيما يلي:

- أكثر من 1200 شخص شاركوا في جلسات المؤتمر.

- من الحكومة ورؤساء الجهات التنفيذية 95 مشاركا.

- من الوزراء السابقين 7 مشاركين.

- مجلس النواب والشيوخ قرابة 100 مشارك.

- من روؤساء الأحزاب والقوى السياسية قرابة 90 مشاركا.

- من أعضاء الحورا الوطني 60 مشاركا.

- من السفراء 60 مشاركا.

- 300 مستثمر مصري وأجنبي وأعضاء غرف تجارية.

- من خبراء الاقتصاد وأساتذة الجماعات 50 مشاركا.

- من رؤساء البنوك والمسؤولين عن القطاع المصرفي ما يزيد عن 25 مشاركا.

- يوجد بمصر 17 مليون مشترك يحصلون على الكهرباء بأقل من نصف ثمنها.

- مصر تحتاج لبناء 60 ألف فصل سنويًا.

- توصيات المؤتمر تزيد عن 200 توصية.

- المقترحات من الشباب 600 مقترحًا.

- رصد المنصات الإلكترونية للمؤتمر نسبة المشاهدات تجاوزت 250 ألف مشاهدة في يومين.

- في نهاية 2024 سيكون لدى مصر 75 كيلو أرصفة في المواني.

عقد المؤتمر سنويا

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقد المؤتمر الاقتصادي سنويا، لما وفّره من منصات للحوار، ومجموعات عمل لطرح ما تمّ التوافق عليه، سواء في البيئة السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، وحتى الثقافية والإعلامية.

وأضاف السيسي، خلال كلمته في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي، أنّ المؤتمر الاقتصادي يجب أن يكون له آليات مستقرة مؤسسية، تكون إلى جانب الحكومة بشكل مستمر، لحل أي معوقات تواجهها باستمرار، موضحا أنّ الحكومة قد تواجه تحديات ومعوقات أثناء تنفيذ المؤتمر، لذا يجب أن تكون هناك آلية لمساعدتها.