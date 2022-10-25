ضياء رشوان: المؤتمر الاقتصادي يوصي بخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي

أعلن ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، والمنسق العام للحوار الوطني عن نتائج وتوصيات المؤتمر الاقتصادي، وهي مواصلة العمل على خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وإطالة أجل السداد، والاستمرار في تحقيق فائض أولي لتعزيز قدرة الدولة على سداد التزاماتها.

وأضاف خلال فعاليات الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي مصر- 2022، أن التوصيات تشمل سرعة الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وأهمية مرونة سعر الصرف ليعكس حركة السوق من العرض والطلب، كأداة لامتصاص الصدمات الخارجية، والعمل على تفعيل سوق المشتقات للعملة والعقود الآجلة، كأداة تحوط ضد مخاطر تذبذب سعر الصرف، وإصدار مؤشر للجنيه المصري مقومًا ببعض العملات لأهم الشركاء التجاريين والذهب.