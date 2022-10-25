السيسي: الاستثمار الزراعي في فترة محمد علي لم يتطلب أكثر من قناطر وجسور

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّه يقدّم كشف حساب عن عمله، مثل وزراء الحكومة بالضبط، كما تحدّث عن البنية الأساسية والزراعة منذ أيام محمد علي، قائلا إنّ المطلوب آنذاك كان إنشاء قناطر وجسور لري الأراضي، وكانت وقتها 5 ملايين فدان، والمبلغ الذي تمّ دفعه لتجهيز أراض زراعية في فترة محمد علي، استوعبته الدولة على مدار 100 سنة مضت.

المؤتمر الاقتصادي 2022

وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمته في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي 2022، أنّ الدولة مستعدة للاستثمار في أي مجال، لافتا إلى أنّ الدولة أخذت 40 مليار جنيه من المعاشات لاستثمارها في صورة بنية أساسية للدولة، لافتا إلى أنّ كل قطاع من قطاعات الدولة، تطلّب جهدا كبيرا والكثير من العمل.