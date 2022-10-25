السيسي: البعض يصدّر صورة سلبية عن الاستثمار في مصر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ البعض يصدّر بشكل أو بآخر صورة سلبية عن الاستثمار في مصر قد تعوق محاولات تشجيع المستثمر الأجنبي على القدوم لمصر، متابعًا أنَّ مثل هذه الأحاديث تضر مروّجيها أيضًا بل وتجعل بيئة الاستثمار طاردة للمستثمرين الأجانب، مؤكّدًا أن حديثه نابع من كونه مواطن مصري.

وأضاف «السيسي»، خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي، أنَّ «أحد الموانئ لم يخضع لأي تطوير منذ سنوات، وحينما تمّ التفكير في إعداد شبكة موانئ تليق بمصر، لم يُنفذ المقترح لسنوات نتيجة تكلفته التي وصلت إلى 50 مليار جنيه، لكن رجال الأعمال أبدوا استعدادهم للمشاركة».