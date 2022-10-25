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السيسي: اقتصاديون اعتذروا عن مناصب وزارية وأحدهم طلب مليوني جنيه شهريا

كتب:

شريف سليمان
02:41 م | الثلاثاء 25 أكتوبر 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّه التقى مفكرين اقتصاديين وعرض عليهم مناصب وزارية لكنهم اعتذروا، وكان مبررهم في ذلك أنّهم أصحاب تاريخ، متسائلا: «هل بتستخسر تاريخك في بلدك؟».

المؤتمر الاقتصادي 2022

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي 2022: «لا ألوم أحدا، لكني حين جلست معهم وجدت أحدهم يسألني كم ستعطيني راتبا، أنا أحصل حاليا على مليوني جنيه في الشهر، فأكدت له أنّني لست قادرا على دفع هذا الرقم، فكان جوابه (اتركني في المكان الذي أعمل به وإن احتجت إلى نصيحة فأنا موجود)».

تكلفة إنشاء الفصول سنويا

وأكد الرئيس السيسي، استعداده لعقد حوار شفاف وعميق في أي تخصص، ومنها «التعليم»، قائلا إنّ مصر بها 25 مليون طالب، تكلفتهم في الدولة الغنية 10 آلاف دولار سنويا للطالب الواحد، ما يعني أنّني بحاجة إلى 250 مليار دولار للتعليم الأساسي فقط، وحال تحويلهم بالجنيه يصبحون 250 مليار جنيه، متسائلا: «هل تتحمّل موازنة الدولة هذا الرقم للتعليم؟».

وتابع الرئيس، أنّ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال إنّنا بحاجة إلى 21 ألف فصل في السنة، فأجبته أنّنا بحاجة إلى 60 ألفا، وهو العدد المطلوب لمواجهة الزيادة السكانية سنويا، كي تكون كثافة الفصل 30 أو 40 طالبا في الفصل.

وتساءل الرئيس عن تكلفة الـ60 ألف فصل المطلوبين، قائلا إنّه حال تكلّف الفصل الواحد نصف مليون جنيه، يكون المجموع 30 مليار جنيه، وإذا تكلف مليونا، يكون المبلغ المطلوب 60 مليون جنيه، دون مصروفات التشغيل.

 

 

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