«اتحاد العمال»: كلمة الرئيس السيسي تدعم القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية

ثمن مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي اليوم الثلاثاء، مُرحبا بكل ما جاء في حديث الرئيس حول القطاع الخاص، وكيفية دعم الاقتصاد المصري في ظل الظروف والتحديات الراهنة.

التزام الحكومة بتوصيات المؤتمر الاقتصادي

قال البدوي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الرئيس السيسي، أكد في كلمته على عدة نقاط مهمة، يأتي في مقدمتها التزام الحكومة بما جاء من توصيات خرجت عن المشاركين في المؤتمر الاقتصادي، بعد 3 أيام، تم خلالها مناقشة كل الموضوعات والملفات الآنية، وكذلك أهمية دعم الاقتصاد من قبل الجميع.

واضاف أن الرئيس تحدث عن حجم التحديات التي واجهتها مصر على مدار السنوات الماضية، وعن فضل وكرم الله على بلدنا الحبيب، مشيرًا إلى أن كلمة الرئيس كانت داعمة للقطاع الخاص، بصفته شريكا أساسيا مع الحكومة في مسيرة التنمية.

دور القطاع الخاص في دعم مسيرة التنمية

لفت البدوي: أن القطاع الخاص ورجال الأعمال والمسثمرين، عليهم دور كبير في مسيرة التنمية التي تنفذها الدولة، وتسير بخطوات ثابتة نحوها، مؤكد أن هنا يبرز دور عمال القطاع الخاص، الذين يقع على عاتقهم مسئولية كبيرة في دفع عجلة الإنتاج.

واكد نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنّ كلمة الرئيس السيسي، في ختام المؤتمر الاقتصادي واضحة وهادفة ومحددة تجاه أهم القضايا في المجتمع حاليا، وليس فقط التحديات المتعلقة بالموضوعات الاقتصادية.