«شعر» أحمد زكي يُثير أزمة مع المخرجين.. من محمد خان لخيري بشارة

يُعد الفنان الراحل أحمد زكي من أبرز الفنانين الذين يعانون من العصبية الشديدة، والتي تسببت في دخوله في خلافات شديدة مع المخرجين، كون كل منهما يتمسك برأيه تجاه العمل، وهو الأمر الذي رواه «النمر الأسود» مرارًا في لقاءاته التليفزيونية.

خلافات عدّة، وقع فيها أحمد زكي، مع المخرجين بسبب تمسكه برأيه، لعل أبرزهم محمد خان وخيري بشارة، إذ تشبث بوجهة نظره تجاه «حلقة شعر» معينة يظهر بها في الأفلام، حتى وصل الأمر لاستبعاده من أحد الأعمال السينمائية بسبب ذلك.

محمد خان يروي واقعة استبعاد أحمد زكي من «الحريف»

في حوار تليفزيوني سابق، للمخرج محمد خان روى أسباب استبدال أحمد زكي بالزعيم عادل إمام في فيلم «الحريف»، حيث قال إن: «أحمد زكي كان أصغر سنًا، واخترته لبطولة الفيلم، لكن كنت عاوز أخشّنه شوية ويبقى عنده شنب وشعره منكوش كده، وأنا شغال في مونتاج فيلم تاني لقيته داخل عليا وهو حالق شعره على درجة واحدة وكأنه بيتحداني.. وفورًا غيّرته».

وأضاف محمد خان، «الفيلم ده كان من إنتاجي أنا وعاطف الطيب وبشير الديك، وقلت لهم أحمد زكي كده ماينفعش، وفعلًا تم استبداله بالفنان عادل إمام، رُحت تاني يوم لأحمد زكي في شقته في مصر الجديدة، وصبّحت عليه، وقلت له: إحنا غيّرناك، رد عليّا وقال لي: كويس مفيش أي مشكلة، وسابني ودخل الحمام».

وكشف المخرج الراحل عن رد فعل أحمد زكي، بعد إخباره بنبأ استبداله، ودخوله الحمام، قائلًا: «أحمد زكي قال لي بعدها بقى إنّه دخل الحمام يشتمني، لكنه ماشتمنيش في وشي».

خيري بشارة: أنا صاحب فكرة «ستايل» أحمد زكي في «كابوريا»

وفي واقعة أخرى، كشف المخرج خيري بشارة، لأول مرة، عن خلافه مع الفنان أحمد زكي، بسبب «استايل الشعر» الذي ظهر به في فيلم «كابوريا»، حتى أنه اتهمه بالكذب وادعاء روايات.

وقال خيري بشارة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إنّ «القصة الحقيقية لحلقة أحمد زكي في فيلم كابوريا أنني بعد المعاينات في الساحات الشعبية، فردت الصور علي طاولة الطعام في الصالة بمنزلي في شبرا، وبمقارنة الصور ببعضها البعض، وجدت لدهشتي أن معظم الملاكمين البسطاء من الطبقات الشعبية التي أعشقها، معظمهم - إن لم يكن كلهم - قد حلقوا رؤوسهم على نمط قصة شعر تايسون الشهيرة، من هنا اتخذت قراري بحلاقة شعر أحمد زكي، ولكنه اعترض بشدة، فأحضرت الحلاق أول يوم قبل تصوير وهددت أنه إن لم ينصع للأمر فلن يكون هناك تصوير في الغد، اختفى أحمد زكي بعض الوقت ثم ظهر بعد أن حلق كما أردت له، وهو سعيد للغاية بنفسه وقد أعجب بهيئته».

وأضاف: «هذه هي القصة الحقيقية كاملة، والمدهش أن كاتب السيناريو يعلم الحقائق كاملة ولا أدري لماذا جارى أحمد زكي في خياله غير الحقيقي، عموماً برجاء عدم الترويج للأكاذيب».

وأكد المخرج خيري بشارة أنّ «هذه الكلمات ليست لها علاقة بعشقي الذي لا يحتاج إلي برهان أو تأكيد لأحمد زكي ألف رحمة ونور عليه، وتصويب الحقائق لا يعني بالضرورة موقفًا سلبيًا أو إدانة».