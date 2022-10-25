8 معلومات عن المذيع ياسر رشدي بعد انضمامه لقناة القاهرة الإخبارية

انضم المذيع ياسر رشدي، إلى قناة القاهرة الإخبارية، التي من المُقرر انطلاقها مطلع شهر نوفمبر المُقبل، بالتزامن مع استضافة مدينة شرم الشيخ، لقمة المناخ.

وتضم قناة القاهرة الإخبارية، عددًا كبيرًا من المُذيعين، لعل أبرزهم عادل حمودة، وجمال عنايت، وحساني بشير، وأميمة تمام، وهمام مجاهد، وأحمد أبو زيد، ومحمد عبد الرحمن، وأحمد بشتو، وأخرين.

أبرزر المعلومات عن ياسر رشدي

وترصد «الوطن» أبرز 8 معلومات عن المُذيع ياسر رشدي، بعد انضمامه لقناة القاهرة الإخبارية، وهي كالتالي:

- خريج كلية الإعلام جامعة القاهرة قسم الإذاعة والتلفزيون.

- التحق مذيعًا بالإذاعة المصرية «إذاعة الشرق الأوسط».

- عمل مذيعًا بقناة «النيل للأخبار».

- مذيع بقطاع الأخبار بالقناة الأولى والتليفزيون المصري.

- شارك في تقديم برنامج «صباح الخير يا مصر».

- عمل مذيعًا بالفضائية الكويتية من ستوديوهات القناة في لندن.

- مدير مكتب التليفزيون السعودي بالقاهرة.

- مذيع بقناة الغد منذ افتتاحها واستمر لأكثر من ٩ سنوات.

تدريب الكوادر الإعلامية

وكان الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلن التعاون مع شركة 30N لتدريب كوادر قناة القاهرة الإخبارية الجديدة، وقال عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «نشرف بالتعاون مع شركة 30N في مجالات تدريب كوادر القاهرة الإخبارية الإعلامية والإدارية، وتطبيق قياسات مؤشرات الأداء والتنافسية».