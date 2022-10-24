أحمد الطاهري: انطلاق الموقع الإلكتروني لقناة القاهرة الإخبارية الخميس المقبل

كشف الإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن موعد انطلاق النسخة العربية للموقع الإلكتروني لقناة القاهرة الإخبارية.

وكتب الطاهرى، عبر صفحته الخاصة على موقع فيس بوك: «على بركة الله ينطلق الموقع الإلكتروني للقاهرة الإخبارية النسخة العربية، الخميس المقبل 27 أكتوبر 2022 في تمام الساعة الواحدة ظهرا».

الطاهري يشكر العاملين على موقع القاهرة الإخبارية

ووجّه الطاهرى الشكر لكل القائمين على الموقع، قائلا: «كل الشكر لفريق عمل الموقع، الصحفيين والمحررين بقيادة حفني وافي.. كل الشكر لشركة Be interactive، حسن حامد وفريقه العالمي».