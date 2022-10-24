رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

أحمد الطاهري يعلن التعاون مع 30N لتدريب كوادر قناة القاهرة الإخبارية

كتب:

بسمة شطا
06:46 م | الإثنين 24 أكتوبر 2022
أحمد الطاهري

أحمد الطاهري

أعلن الإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التعاون مع شركة 30N لتدريب كوادر قناة القاهرة الإخبارية الجديدة.

وقال الطاهري، عبر حسابه على فيس بوك: «نشرف بالتعاون مع شركة 30N في مجالات تدريب كوادر القاهرة الإخبارية الإعلامية والإدارية، وتطبيق قياسات مؤشرات الأداء والتنافسية».

قائمة خبراء قناة القاهرة الإخبارية 

يذكر أن الإعلامي أحمد الطاهرى كشف في وقت سابق اليوم عن قائمة خبراء قناة القاهرة الإخبارية من خلال منشور خاص أعلن فيه الأسماء، وضمت «ياسر ثابت، عزت إبراهيم، أشرف العشري، أشرف سنجر، محمد فايز فرحات، نورهان الشيخ، محمد مصطفى أبو شامة، أسامة السعيد، سيد جبيل، إيهاب عمر».

 

 

اقرأ المزيد:

أحمد الطاهري يعلن انضمام الإعلامية السورية أمل مضهج لقناة القاهرة الإخبارية

أحمد الطاهري ينشر برومو جديدا لقناة «القاهرة الإخبارية»

أحمد الطاهري يعلن انضمام 3 مذيعين جدد لقناة القاهرة الإخبارية

أحمد الطاهري يعلن قائمة خبراء قناة القاهرة الإخبارية
بقلم بسمة شطا