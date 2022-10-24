أحمد الطاهري يعلن التعاون مع 30N لتدريب كوادر قناة القاهرة الإخبارية

أعلن الإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التعاون مع شركة 30N لتدريب كوادر قناة القاهرة الإخبارية الجديدة.

وقال الطاهري، عبر حسابه على فيس بوك: «نشرف بالتعاون مع شركة 30N في مجالات تدريب كوادر القاهرة الإخبارية الإعلامية والإدارية، وتطبيق قياسات مؤشرات الأداء والتنافسية».

قائمة خبراء قناة القاهرة الإخبارية

يذكر أن الإعلامي أحمد الطاهرى كشف في وقت سابق اليوم عن قائمة خبراء قناة القاهرة الإخبارية من خلال منشور خاص أعلن فيه الأسماء، وضمت «ياسر ثابت، عزت إبراهيم، أشرف العشري، أشرف سنجر، محمد فايز فرحات، نورهان الشيخ، محمد مصطفى أبو شامة، أسامة السعيد، سيد جبيل، إيهاب عمر».