أحمد الطاهري يعلن انضمام روان عليان لقناة القاهرة الإخبارية

أعلن الإعلامي أحمد الطاهري رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، انضمام الفلسطينية روان عليان لقناة القاهرة الإخبارية الجديدة؛ استعدادا لانطلاقها الفترة المقبلة.

ونشر الإعلامي أحمد الطاهرى صورة خاصة لروان عليان، عبر صفحته الخاصة على فيسبوك كشف خلالها عن انضمامها للقناة، قائلا: «بنت فلسطين روان عليان تنضم لقناة القاهرة الإخبارية».

أحمد الطاهري يعلن التعاون مع N30 لتدريب كوادر القاهرة الإخبارية

يذكر أن أحمد الطاهري أعلن في وقت سابق اليوم، التعاون مع شركة N30؛ لتدريب كوادر قناة القاهرة الإخبارية التي تنطلق مطلع الشهر المقبل.

كما طرح الطاهري، البرومو الرسمي الخاص بالقناة بصوت الفنان أحمد فؤاد سليم.