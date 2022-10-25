تأجيل محاكمة رئيس جامعة دمنهور وآخرين بتهمة الرشوة لجلسة 27 نوفمبر

أصدرت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولى، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الإبتدائية بمحافظة البحيرة، قبل قليل، قرارًا بتأجيل محاكمة الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، وآخرين لاتهامهم بالحصول على رشاوى مقابل تسهيل وإسناد أعمال لإحدى الشركات في الجامعة، إلى جلسة 27 نوفمبر المقبل.

يشار إلى أن هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور ومدير الإدارة الهندسية السابق بالجامعة وأمين عام مساعد الشؤون المالية، بتهمة تقاضي الرشوة.

وأمرت جهات التحقيق في وقت سابق بإخلاء سبيل السائق الخاص برئيس جامعة دمنهور «محمد. أ»، بعد اعترافه بقيامه بدور الوسيط بين الراشين والمرتشين والمقاولين وهم كل من: «على. ن»، «محمد. ق»، و«أسامة. م»، بعد اعترافهم بتقديم الرشوة لباقي المتهمين.