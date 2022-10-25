عضو بـ«الشيوخ» يشيد بحديث الرئيس بالمؤتمر الاقتصادي: حريص على مصلحة البلد

أشاد الدكتور محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي ألقاها في المؤتمر الاقتصادي اليوم.

وقال البدري، لـ«الوطن»، إنه «فخور بحديث رئيس الجمهورية بهذه المصداقية والإخلاص الذي يمكن الشعور به بسهولة»، مشيراً إلى أنه لا يجد أي غضاضة في التصريح بكل ما يدور على الساحة والرد على كل ما يخرج من أبواق المعارضة بوضوح وصراحة.

ووجه عضو مجلس الشيوخ رسالة إلى الرئيس، قائلاً: إذا كنت قد أتيت في مهمة إنقاذ لهذا الوطن من قبل، فإننا نرى بأعيننا أنك نجحت فيها نجاحاً أكبر من توقعات الجميع، ونثق أن سيادتكم ستتمكن من الوصول إلى ما تتمناه، ونتمناه معك.

الرئيس رد على مزاعم أهل الشر

وأضاف البدري، أن تعليق الرئيس ورده على المشككين في المؤتمر الاقتصادي والحوار الوطني بهذه البساطة واليسر، يدل بشكل قاطع على صدق نوايا النظام السياسي، وإخلاص القائمين عليه في كل ما يصرحون به حول هذه الأحداث، ويفند كل مزاعم أبواق الشر التي تصدر للاستهلاك الإعلامي فقط.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أشار خلال كلمته في ختام المؤتمر الاقتصادي، إلى محاولات البعض تصدير صورة سلبية عن الاستثمار في مصر، ما قد يعيق من محاولات جذب المستثمرين الأجانب للاقتصاد الوطني.