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مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

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السيسي: الزيادة السكانية عقبة في طريق تقدم الأمم

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نرمين عفيفي - محمود البدوي
03:26 م | الثلاثاء 25 أكتوبر 2022
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الزيادة السكانية قضية موجودة منذ أيام الراحل محمد أنور السادات والراحل جمال عبد الناصر، والراحل محمد حسني مبارك، وجميعهم تحدثوا عنها دون حل بسبب عدم تضافر جهود جميع المؤسسات الدينية والإعلامية والتعليمية، مشددًا على أنَّ الزيادة السكانية عقبة في طريق تقدم الأمم.

وأضاف السيسي، خلال المؤتمر الاقتصادي، أنَّ جميع النصوص الدينية أشارت إلى قضية الزيادة السكانية، وإلى وجوب تحرك الفرد وفق قدراته وليس قدرات الآخرين، لكن أغلب الأسر التي أنجبت 4 أبناء لا يستطيعون الإنفاق عليهم، مبينًا أنَّ هذا الفكر ترسخ في وجدان المجتمع على مدار 60 سنة بسبب عدم الوعي بالقضية.

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بقلم نرمين عفيفي - محمود البدوي