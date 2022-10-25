تفريغ 1997 سيارة لذوي الهمم بميناء غرب بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه تم تفريغ 1997 سيارة من ماركات مختلفة لذوي الهمم بميناء غرب بورسعيد، عبر سفينة الرورو العملاقة القادمة من ليبيا، والتي يبلغ طولها 194 مترا بغاطس 8 أمتار وحمولة كلية 57449 طنا.

مغادرة السفينة للميناء

وأوضحت المنطقة الاقتصادية أن السفينة ستغادر الميناء فور الانتهاء من عمليات التفريغ على الأرصفة لتستكمل رحلتها إلى كوريا الجنوبية.

السفينة رقم 19 خلال عام

وتعد هذه السفينة رقم 19 من نوعها التي تدخل الميناء خلال هذا العام، ليصبح إجمالي السيارات التي استقبلها الميناء عبر سفن الرورو نحو 30128 سيارة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بدخول السفينة للميناء من قطر وإرشاد وتفريغ حمولتها على الأرصفة وتخزينها في المخازن المخصصة لها، تمهيداً لبدء الإجراءات الجمركية والإفراج عنها.

وذكر البيان أن الميناء قد استقبل خلال اليومين الماضيين سفينة الرورو SOO SHIN التي قامت بتفريغ 1325 سيارة بالميناء، ما يعزز قدرة الميناء على استقبال هذا النوع من سفن الرورو العملاقة والذي يأتي انعكاسا للنجاحات التي أحرزتها موانئ المنطقة الاقتصادية لتحسين الكفاءة التشغيلية في الخدمات المرتبطة باستقبال السفن.