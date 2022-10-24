عضو «متحدي الإعاقة»: تخفيض تذاكر القطارات 50% يعد دعما لحقوق ذوي الهمم

رحبت منى عيسى معوض، مسؤول لجنة المرأة ذات الإعاقة بفرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، وعضو مجلس إدارة نادي متحدي الإعاقة، بقرار تخفيض تذاكر القطارات لذوي الاحتياجات الخاصة ومرافقيهم إن وجدوا، بنسبة 50%، لكل القطارات المكيفة والروسي وذاتية التهوية والفاخرة، وذلك عقب إظهار بطاقة الخدمات المتكاملة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بهم.

وأشارت مسؤول لجنة المرأة ذات الإعاقة بفرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، إلى أنّ هذا القرار تسبب في فرحة عارمة لدى جميع ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين شعروا بالتقدير لهم كثيراً، وجعلهم يزدادوا أملاً بمستقبلهم.

انتصار جديد لذوي الإعاقة

وأضافت عضو مجلس إدارة نادي متحدي الإعاقة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ قانون 10 لسنة 2018، يوجد به الكثير من المكتسبات والحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة، ومع تنفيذ هيئة السكة الحديد حق من هذه الحقوق، فذلك بمثابة انتصار لذوي الاحتياجات الخاصة.

تطبيق مواد قانون 10

وعبّرت عضو مجلس إدارة نادي متحدي الإعاقة، أنّها هي وجميع ذوي الاحتياجات الخاصة، يأملون من باقي الوزارت والمؤسسات الحكومية، بالالتزام بتنفيذ وتطبيق باقي مواد القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بقانون حقوق ذوي الإعاقة.

تخفيضات 50% على التذاكر

يأتي ذلك بعدما قررت هيئة سكك حديد مصر، تطبيق تخفيض بنسبة 50% على قيمة تذاكر القطارات لذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف أنواعها سواء القطارات المكيفة أو الروسي أو ذاتية التهوية وحتى الفاخرة، وذلك لجميع حاملي بطاقة وزارة التضامن الاجتماعي «بطاقة الخدمات المتكاملة».

تخفيف أعباء ذوي الهمم

يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بذوي الاحتياجات الخاصة، ورغبةً منهم في تخفيف الأعباء المالية عن ذوي الإعاقة وأسرهم، على أن يتم تنفيذ هذا القرار بدءاً من يوم الاثنين 1 نوفمبر 2022، أي اعتباراً من منتصف الأسبوع المُقبل.