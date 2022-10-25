انطلاق مهرجان القاهرة السينمائي 13 نوفمبر المقبل

ينطلق مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44، والمحدد انعقاده خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر 2022 بدار الأوبرا المصرية برعاية بنك مصر، وذلك بحضور نخبة من الفنانين وأعضاء لجان التحكيم وشخصيات عامة من مختلف النشاطات من أنحاء العالم، وسيتم تكريم بعض الفنانين والشخصيات العامة خلال فعاليات المهرجان.

مهرجان القاهرة السينمائي

ويعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، وينفرد بكونه المهرجان الأقدم الذي تم اعتماده دولياً في العالم العربي وإفريقيا والشرق الأوسط والمسجل ضمن الفئة A من قبل الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام وذلك من بين 14 مهرجاناً دولياً.

يذكر أن بنك مصر قام بالمشاركة في افتتاح مسرح طلعت حرب بكلية التربية النوعية بجامعة عين شمس في يونيو 2022، بالتعاون مع جامعة عين شمس بتوفير الدعم للمجالات العلمية والثقافية للجامعة، والذي من خلاله قام بدعم مسرح الجامعة لتجديد وتطوير مسرح طلعت حرب بأحدث تقنيات الصوت على أعلى مستوى يليق بتاريخ المسرح وجامعة عين شمس.

رعاية الفعاليات الثقافية المختلفة

كما قام برعاية برنامج «الدوم» الذي يهتم بالبحث عن المطربين والممثلين ومقدمي البرامج المصريين الموهوبين، وذلك في مارس 2022، كما قام البنك برعاية فعاليات «ليالي المقامات الروحية» في شهر رمضان 2022، وكذلك «المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية» في دورته التاسعة في مايو 2022، ورعاية فرقة «رسالة سلام الدولية» وفرقة «سماع للإنشاد الديني» و«مدرسة سماع» لاكتشاف المواهب، بالإضافة إلى رعاية مهرجان «سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية» في دورته الـ15، وملتقى الأديان «هنا نصلي معًا» في دورته الثامنة في سبتمبر 2022.

وتأتي رعاية بنك مصر للمهرجان استكمالاً لنجاحات البنك في دعم الثقافة والفنون، باعتبارها دليل تقدم الأمم، حيث أنها من أساسيات وأولويات الحياة، حيث آمن الاقتصادي الوطني محمد طلعت حرب باشا بأهمية دعم الثقافة والفنون، لذلك قام البنك بتأسيس ستوديو مصر الذي تم افتتاحه في عام 1935، ليساهم في دعم وتقدم السينما في مصر، حيث كان يؤمن بأن تجديد الاقتصاد في مصر لن يتم إلا إذا ازدهرت الثقافة واستنارت العقول بالأفكار الجديدة والثقافة الرفيعة.