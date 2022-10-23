من برلين إلى فينيسا.. 5 أفلام لا تفوتك في مهرجان القاهرة السينمائي

أسابيع قليلة تفصل الجمهور عن انطلاق الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائي، في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل، ويعرض خلال المهرجان مجموعة كبيرة من الأفلام التي شاركت في مهرجانات عالمية وحصدت عدد جوائز رفيعة، وذلك ضمن أقسام المهرجان المختلفة والتي كشفت عنها إدارة المهرجان برئاسة الفنان حسين فهمي.

وتتسع قائمة الأفلام المميزة التي تعرض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي لتشمل «The Banshees of Inisherin» تأليف وإخراج مارتن ماكدونا، ويعرض ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة، وحصل بطل الفيلم كولين فاريل على جائزة أفضل ممثل بالدورة السابقة من مهرجان فينيسيا السينمائي، كما حصل مارتن ماكدونا على جائزة أفضل سيناريو عن الفيلم، بالإضافة إلى فيلم «Saint Omer» للمخرجة أليس ديوب، والذي اختارته فرنسا لتمثيلها في مسابقة أوسكار عن فئة أفضل فيلم عالمي بنسختها الـ 95.

وحصل الفيلم الذي يعتبر الفيلم الروائي الطويل الأول للمخرجة على جائزتي لجنة التحكيم الكبرى و«أسد المستقبل» لأفضل عمل أول في الدورة السابقة من مهرجان فينيسيا السينمائي، وهو مأخوذ عن عن واقعة حقيقة لمحاكمة طالبة ومهاجرة سنغالية، بتهمة بقتل ابنتها الرضيعة البالغة من العمر 15 شهرا، بعد ما تركتها على أحد شواطئ شمال فرنسا عند ارتفاع المد.

ومن أفلام مهرجان فينيسيا إلى كان، وقع الاختيار على فيلم «Close» للمخرج البلجيكي لوكاس دونت لعرضه في القسم الرسمي خارج المسابقة، وهو الفيلم الحاصل على الجائزة الكبرى بالدورة السابقة من مهرجان كان، كما اختارته بلجيكا لتمثيلها في مسابقة أوسكار، بالإضافة إلى عرض الفيلم البولندي «EO» الذي حصل على جائزة لجنة التحكيم الكبرى في الدورة نفسها.

كما تشهد الدورة الـ 44 من القاهرة السينمائي عرض فيلم «Alcarràs» للمخرجة كارلا سيمون، والذي حصل على جائزة الدب الذهبي أفضل فيلم في الدورة الـ 72 من مهرجان برلين السينمائي، كما تم اختياره لتمثيل إسبانيا في فئة أفضل فيلم عالمي في أوسكار 2023.