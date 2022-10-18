مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يفتتح دورته الـ44 بفيلم «The Fabelman»

كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن فيلم افتتاح دورته الـ44، التي من المقرر أن تنطلق في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل.

أمير رمسيس يوضح تفاصيل فيلم «The Fabelmans»

قال المخرج أمير رمسيس، مدير المهرجان، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم قبل قليل، إن فيلم الافتتاح هو «The Fabelmans»، وهو من إخراج المخرج الأميركي الشهير ستيفن سبيلبرج والذي لن يعرض في الشاشات العربية قبل بداية العام المقبل.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية، المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس «FIAPF».

الدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي

تنعقد الدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل، برئاسة الفنان حسين فهمي، حيث يُشارك فيلم «19 ب» ضمن أفلام المسابقة الدولية، باعتباره الفيلم المصري الوحيد بالمسابقة، وهو كتابة وإخراج أحمد عبد الله السيد، وإنتاج فيلم كلينك، وبطولة سيد رجب، وأحمد خالد صالح، وناهد السباعي، وفدوى عابد.

وتترأس المخرجة اليابانية ناعومي كاواسي، لجنة تحكيم المسابقة الدولية، حيث جاء اختيارها كونها تتمتع بسيرة مهنية مميزة، وتمتلك خبرات كبيرة أهلتها للحصول على جوائز رفيعة من مختلف المهرجانات الدولية.

ضرورة الالتزام بـ«الدريس كود»

وكان الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قد شدد في وقتٍ سابق،على ضرورة التزام ضيوف الدورة الـ44، والمُقرر في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل، بـ«الدريس كود» للمهرجانات الدولية، مؤكدًا رفضه لسطوة الموضة والأزياء على المشهد العام، وإغفال الأفلام المُشاركة.