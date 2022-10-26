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عضو «التجمع»: الرئيس السيسي دعم المشاركة الشعبية في المؤتمر الاقتصادي

كتب:

محمد أباظة
07:24 ص | الأربعاء 26 أكتوبر 2022
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الدكتور شريف فياض، عضو اللجنة الاقتصادية لحزب التجمع، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رغب في المشاركة الشعبية والمؤسسات الأهلية والأحزاب السياسية في المؤتمر الاقتصادي، وهو ما ظهر بدعوته لـ80 حزبا إلى حضور الفعاليات.

وأضاف «فياض» في حديثه مع «الوطن»، أن التركيز على تطوير التكنولوجيا في استخدامات الصناعة المحلية، هو الحل الأمثل لتطويرها، إذا كان الأمر يستدعي التحديث، فضلا عن تدريب العاملين لتزويد إنتاجية عنصر العمل، موضحًا أن الصناعات المحلية عليها أن تعتمد على مواد خام محلية حتى لا تتأثر بأزمات الواردات، وعمل دراسات سوقية حقيقية سواء محلية أو خارجية لتصديرها.

جذب الاستثمارات الجديدة يكون من خلال عدة طرق

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية لحزب التجمع، إلى أن جذب الاستثمارات الجديدة يكون من خلال عدة طرق أهمها وجود بنية أساسية، وهو ما نفذته الحكومة بالفعل، فضلا عن الادخار المحلي الذي تحتاج الدولة العمل عليه بسبب ضعفه، بجانب استقرار السياسات النقدية، وإعادة توزيع الناتج المحلي؛ كل هذه أمور من شأنها طمأنة المستثمرين.

وانتهت أمس فعاليات المؤتمر الاقتصادي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلا أنه أعلن تدشينه بشكل سنوي، مطالبا الشباب بالحضور في المؤتمرات المقبلة.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.