السيسي: سننفذ توصيات المؤتمر الاقتصادي معا.. والمرة الجاية عاوز أسمع الشباب

جدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ترحيبه بضيوف مصر من حضور المؤتمر الاقتصادي «مرة تانية كل التحية والتقدير، وجودكم وخطوتكم عزيزة علينا وعلى مصر، وكل كلمة طرحتوها محل اهتمام، ويا رب يكون المؤتمر ده مقدمة لنجاح الدولة المصرية.. معا نستطيع».

وطالب الرئيس السيسي، خلال حديث الرئيس بالجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي «مصر 2022»، ضياء رشوان نقيب الصحفيين والمنسق العام للحوار الوطني بطرح جميع الملفات بالحوار الوطني، مؤكّدًا أنَّ مصر بلدنا جميعًا، وجميع توصيات المؤتمر الاقتصادي سننفذه سويًا، وأريد أن أسمع المرة القادمة الشباب».