«حماة الوطن» يشيد بكلمة الرئيس في المؤتمر الاقتصادي: له كل الدعم

أشاد حزب حماة الوطن، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في المؤتمر الاقتصادي، والحزمة الاجتماعية الجديدة التي تعكف الحكومة على وضعها خلال الفترة المقبلة بتوجيهات من الرئيس.

تدشين مظلات حماية اجتماعية للمواطنين

وأكد الحزب، في بيان له، أن الرئيس السيسي حريص على تدشين مظلات حماية اجتماعية للمواطنين بمجالات عدة، وكان آخرها دعم مادي وعيني أعلن عنه يوليو الماضي.

حماة الوطن يشيد بتوصيات المؤتمرالاقتصادي

كما أشاد حزب حماة الوطن بما أُعلن عنه بالمؤتمر الاقتصادي من توصيات؛ منها تفعيل تصدير العقارات عالميا، وإلغاء العمل بالاعتمادات المستندية خلال 60 يوما.

وأكد الحزب دعمه لما أعلنه الرئيس السيسي من التزام الدولة بتنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي، وعقده سنويا.