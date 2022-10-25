متحدث «التجمع» يشيد بكلمة السيسي في المؤتمر الاقتصادي: «واثق في خطواته»

أشاد عماد فؤاد، المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع، بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ختام فعاليات المؤتمر الاقتصادي منذ قليل، قائلا إن من النقاط المهمة في حديث الرئيس مطالبته بإنشاء مجلس أمناء لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر، ما يؤكد جديته في التعامل مع مخرجات المؤتمر، مضيفًا أن ذلك يعد بمثابة تكليف للحكومة بضرورة تنفيذ توصيات المؤتمر.

البيروقراطية تقضي على الإنجازات

وأضاف «فواد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن حديث الرئيس السيسي يهتم بالتفاصيل لأنه يعرف أن البيروقراطية من شأنها أن تقضي على الإنجازات العظيمة، ومن هنا يأتي اهتمامه بالتفاصيل.

كلمة الرئيس تؤكد ثقته فيما يقدم عليه من خطوات

وأشار المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع، إلى أن من أبرز النقاط في حديث الرئيس السيسي، مطالبته بحضور الشباب في المؤتمرات المقبلة، مضيفًا أن كلمة الرئيس تؤكد أولا ثقته فيما يقدم عليه من خطوات، وقدرته على الدفاع عن كل ما اتخذه من قرارات في جميع المجالات خلال الفترة الماضية.

وتابع أن الخطاب بمثابة عقد اجتماع جديد بين القيادة السياسية المتمثلة في رئيس الجمهورية والشعب، ويمكن اعتباره نقطة بداية حقيقية وجادة للانطلاق نحو الوصول إلى الجمهورية الجديدة.