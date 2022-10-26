اليوم.. تسليم مقر «الوفد» للجنة القضائية المشرفة على انتخابات الهيئة العليا

قال الدكتور راغب مصطفى، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد المقرر إجراؤها يوم 28 أكتوبر 2022، إن اللجنة على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

وضع شاشات عرض كبيرة الحجم لتغطية 40 لجنة

وأضاف رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات حزب الوفد أنه تم وضع شاشات عرض كبيرة الحجم لتغطية 40 لجنة سوف يتم وضعها خارج مقر الاقتراع وذلك ليتمكن أعضاء الجمعية العمومية والمرشحين من متابعة عملية التصويت والفرز على مدار اليوم.

وأشار إلى أن اللجنة المشرفة على الانتخابات سوف تعرض التعليمات الواردة من اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات لذلك نرجو من الجميع التعاون في تنفيذ هذه التعليمات لخروج الانتخابات بشكل يليق بحزب الوفد حتى نصدر صورة ديمقراطية تعكس الشكل العام للحزب وأعضائه في جميع ربوع مصر.

وقال رئيس اللجنة إنه اعتباراً من اليوم الأربعاء، سوف تقوم اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات باستلام مقر الحزب الرئيسي وذلك لإتمام الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية التصويت الالكتروني.

وأضاف رئيس اللجنة أنه تم تجهيز كل المستلزمات الخاصة بالعملية الانتخابية وتقديم الدعم اللوجستي للجنة القضائية المشرفة وتجهيز مقر الاقتراع وذلك لتيسير الإجراءات خلال عملية التصويت.