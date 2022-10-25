سقوط أمطار غزيرة على محافظة القليوبية.. ورفع حالة الطوارئ

شهدت محافظة القليوبية موجة من الطقس السيئ في مراكز شبين القناطر وطوخ والقناطر الخيرية، تضمنت سقوط أمطار غزيرة ورعد وبرق، وتم رفع حالة الطوارئ القصوى ونشر وتمركز سيارات وفرق الطوارئ لرفع المياه من الشوارع وتسيير حركة المواطنين والسيارات، وتلقي بلاغات التعامل مع آثار الطقس السيئ.

أمطار غزيرة في شبين القناطر بالقليوبية

وفي شبين القناطر شهدت المدينة أمطارا غزيرة أدت إلى تراكم المياه في الشوارع وأعاقت حركة مرور السيارات والمواطنين.

فيما دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسيارات كسح المياه من الشوارع، وجرى رفع آثار الأمطار.

أمطار متوسطة بالقناطر الخيرية

وفي القناطر الخيرية سقطت أمطار خفيفة إلى متوسطة صاحبها برق ورعد، وسط رفع حالة الطوارئ وانتقال فرق لرفع مياه الأمطار لتسيير حركة المواطنين، كما شهدت مدينة بنها سقوط أمطار خفيفة وسط انتشار أجهزة المحافظة لرفع مياه الآبار والتدخل في حالات الطوارئ.

وفي بيان له، أكد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، إعلان حالة الطوارئ، موجها رؤساء المدن والأحياء برفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار وتوفير المعدات والتأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أي كميات مياه الأمطار والتدخل الفوري في حالة حدوث أية مشكلة.

وأضاف المحافظ، أنه جرى التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية ومجالس المدن والوحدات المحلية على مستوى المحافظة، لاستقبال موسم سقوط الأمطار في فصل الشتاء وسرعة رفع تراكمات مياه الأمطار من الشوارع والأنفاق منعا لوقوع أية كوارث وحفاظا على السير الطبيعي للحركة المرورية بشوارع المدن والقرى.