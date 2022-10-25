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مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

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ضياء السيد عن استضافة مصر لقمة المناخ: «بلد الأمن والأمان»

كتب:

أحمد خالد
09:32 م | الثلاثاء 25 أكتوبر 2022
ضياء السيد

ضياء السيد

قال ضياء السيد، مدرب منتخب مصر ولاعب الأهلي السابق، إن دولتنا أول من اهتم بملف المناخ.

مصر تستضيف قمة المناخ بمشاركة 197 دولة 

وتابع ضياء السيد، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن استضافة مصر لقمة المناخ في مدينة شرم الشيخ بمشاركة 197 دولة، يؤكد مدى أهمية مصر التي استضافت أكثر من مؤتمر دولي طوال السنوات الماضية.

وأضاف: «استضافتنا للمؤتمرات العالمية بمشاركة مختلف دول في جميع القارات يؤكد على الأمن والأمان داخل مصر».

مصر تتمتع بطقس معتدل على مدار السنة

وأضاف: «مصر تتمتع بطقس معتدل على مدار السنة؛ لذلك يتوافد إليها السياح على مدار السنة، واستضافتنا لقمة المناخ تؤكد حديثي».

 

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