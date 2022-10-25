«بلدنا تستضيف قمة المناخ» تواصل حملاتها بمدارس القاهرة وقنا وأسوان

واصلت المنصات المحلية لمبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27» في مختلف المحافظات حملاتها للتوعية بقضايا التغيرات المناخية وأسبابها وتأثيراتها، داخل عدد من المدارس في محافظات القاهرة وقنا وأسوان، إضافة إلى الترويج لميثاق شرف مواجهة التغيرات المناخية.

جاءت هذه الحملات ضمن أنشطة المبادرة الأولى من نوعها، التي أطلقها المنتدى المصري للتنمية المستدامة، برئاسة الدكتور عماد الدين عدلي، بالشراكة مع المكتب العربي للشباب والبيئة، والشبكة العربية للبيئة والتنمية، استعداداً لمؤتمر قمة المناخ (COP-27) بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

يوم للتوعية المناخية في 3 مدارس بالقاهرة

ونفذت المنصة المحلية للمبادرة بمحافظة القاهرة عدة أنشطة للتوعية بقضايا التغيرات المناخية في عدد من المدارس، تضمنت عقد ندوة في مدرسة «قاسم أمين» الإعدادية للبنات، التابعة لإدارة روض الفرج التعليمية، بالتعاون مع إدارة التربية البيئية والسكانية والصحية بمديرية التربية والتعليم، بمشاركة عدد من الطالبات وأعضاء الهيئة التعليمية والعاملين بالمدرسة.

كما قامت المنصة المحلية للمبادرة في منطقة شبرا بإشراك طلاب مدرسة «جلال» الرسمية للغات، التابعة لإدارة شبرا التعليمية، في عدد من الأنشطة، للتعريف بكيفية الحد من تأثيرات التغيرات المناخية والتكيف مع التداعيات الناجمة عنها، كما تم الترويج لميثاق شرف مواجهة التغيرات المناخية، بالإضافة إلى تنفيذ حملات توعية للطلاب بقضية التغيرات المناخية، وكذلك شهدت مدرسة مصر الجديدة الرسمية المتميزة عدة أنشطة توعوية للطلاب بقضية التغيرات المناخية، مع التركيز على عدد من الرسائل التوعوية المهمة.

ندوة للتعريف بقضايا المناخ بمدرسة الشهيد بقنا

وعقدت المنصة المحلية للمبادرة بمحافظة قنا ندوة للتوعية بقضايا التغيرات المناخية، بالتعاون مع جهاز شؤون البيئة ومديرية التربية والتعليم، تناولت التعريف بقضية التغيرات المناخية ودور الفرد والمجتمع في الحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، وطرق التكيف مع التأثيرات الناجمة عنها.

وقال ياسر عبدالموجود، نائب رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات ومنسق المنصة المحلية للمبادرة في قنا، إنه تم تنفيذ الندوة في مدرسة «الشهيد عبدالمنعم رياض» الثانوية العسكرية، بمشاركة عدد من طلاب المدرسة وفريق من إدارة التربية البيئية والسكان بمديرية التربية والتعليم.

أنشطة متنوعة للمنصة المحلية في أسوان

كما نفذت المنصة المحلية للمبادرة بمحافظة أسوان عدة أنشطة للتوعية بقضايا التغيرات المناخية، وقال الدكتور أحمد زكي أبو كنيز، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة ومنسق المنصة المحلية بأسوان، إنه تم تنفيذ ندوة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، والجمعيات النسائية لتحسين الصحة، وجمعية أبو بكر الصديق، وجمعية المستقبل للتنمية وحماية البيئة بقرية «كوم الأمير»، داخل المدرسة الإعدادية، حول التغيرات المناخية وأسبابها وآثارها السلبية وكيفية التكيف معها.

وكذلك، قامت المنصة المحلية للمبادرة في أسوان بتنفيذ ندوة توعوية بمدرسة دراو الثانوية، بالتعاون مع الإدارة التعليمية، كما تم إطلاق مبادرة «مناخنا حياتنا»، خلال الندوة التي استهدفت الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، كما واصلت منصة أسوان حملتها للترويج بميثاق شرف مواجهة التغيرات المناخية، وتوعية كافة فئات المجتمع بقضايا التغيرات المناخية وأسبابها ونتائجها، وكيفية التكيف مع تداعياتها.