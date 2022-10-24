انتهاء التجهيزات الطبية بشرم الشيخ قبل انطلاق قمة المناخ.. حملات تطعيم

قال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، إن شرم الشيخ أصبحت جاهزة من الناحية الطبية لاستضافة قمة المناخ في نوفمبر المقبل، مشيراً إلى أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة أشاد بالتحضيرات الطبية.

وأكد «رخا»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، شن حملات في شرم الشيخ لتطعيم كل العاملين والمقيمين بالمدينة ضد فيروس كورونا المستجد، والفيروس الكبدي الوبائي.

تطعيم العاملين والمواطنين

وأشار «رخا»، إلى شن عدة حملات لتطعيم كل العاملين والمواطنين بمدينة شرم الشيخ ضد فيروس كورونا كجرعة وقائية، وتطعيم 20 ألفا من العاملين في القطاع السياحي ضد الالتهاب الكبدي الوبائي «A».

وتابع وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، بأنه جرى التنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية لتأمين المؤتمر طبيا، وتنفيذ الخطة المتفق عليها لتأمين قاعة المؤتمرات والمنطقتين الزرقاء والخضراء، إضافة إلى جاهزية مستشفى شرم الشيخ الدولي لاستقبال أي حالات طارئة طوال فترة انعقاد المؤتمر.

الحجر الصحي

وذكر «رخا»، أن تأمين مؤتمر المناخ من الناحية الطبية يبدأ عقب وصول الوفود إلى مطار شرم الشيخ، حيث تم زيادة أطقم الحجر الطبي بالمطار، وإقامة مستشفى حجر صغير داخل المطار، إضافة إلي زيادة أجهزة الكشف الحراري.

وتابع، بأن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وجه خلال زيادته شرم الشيخ بضرورة زيادة عدد البوابات الحرارية، لسرعة عمليات الفحص الطبي للوفود المشاركة في قمة المناخ، موضحا أن الوزارة وفرت «باركود» للمشاركين مزود بمعلومات خاصة بالخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة بالمنشآت الطبية.