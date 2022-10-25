«ذا ناشيونال»: مصر ستعمل على تعزيز مصالح الدول النامية في قمة المناخ

سلطت مجلة «ذا ناشيونال» الإماراتية الدولية، الضوء على استضافة مصر مؤتمر المناخ «COP27» في مدينة شرم الشيخ، وقالت إن القاهرة تستعد على قدم وساق للمؤتمر، كما نشرت عددا من الصور التي ترصد تلك الاستعدادات الكبيرة.

وخلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل، تنطلق أعمال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ «COP27» في نسخته السابعة والعشرين، والتي تأتي وسط معاناة كبيرة يشهدها العالم خلال الآونة الأخيرة جراء الأضرار التي تخلفها التغيرات المناخية، والتي تولي مصر مواجهتها أهمية كبيرة.

عمل على مدار الساعة استعدادا لمؤتمر المناخ

ونشرت «ذا ناشيونال»، مجموعة من الصور عن استعدادات مصر والتي نقلتها بدورها عن وكالة أنباء رويترز، إذ يظهر في إحدى الصور عامل يعمل على تمهيد أو تهيئة جانب من أحد الأرصفة في مدينة شرم الشيخ.

وقال عبد العزيز إبراهيم، من شركة حسن علام للإنشاءات، إن 2000 عامل يعملون على مدار الساعة تقريبًا في الموقع الذي تبلغ مساحته 50 ألف متر مربع، مضيفا أن 99 في المائة من العمل قد اكتمل.

وقال رامي رزق الله، من مجموعة استثمارية تعمل بشرم الشيخ، إن العديد من منتجعات المدينة تستعد لموسم كبير. فيما لفتت المجلة إلى أن الاستعدادات تشمل كذلك تركيب محطات الطاقة الشمسية، وإعادة التدوير وتقليل استخدام البلاستيك.

90 رئيس دولة أكدوا حضورهم قمة المناخ

ووفقا للمجلة، أكد نحو 90 رئيس دولة حضورهم في مفاوضات المناخ، فيما ستعكس الموضوعات التي سيجري نقاشها بعض أولويات مصر وهي تحاول تعزيز مصالح الدول النامية بشكل أفضل.

ووصفت المجلة مؤتمر شرم الشيخ بأنه «مؤتمر المناخ الأفريقي» كونه يعقد في دولة أفريقية، وكون مساعدة الدول الأفريقية الأكثر تضررا في مواجهة المناخ موضوعا رئيسيا في المناقشات، كما أن المؤتمر يطلق عليه أيضا «مؤتمر التنفيذ» لأن واحدة من أولوياته تنفيذ التعهدات التي أطلقتها من قبل الدول للحد من تأثير التغيرات المناخية.