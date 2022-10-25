محافظ الإسكندرية ينفي تعطيل الدراسة غدا بسبب سوء الأحوال الجوية

اتجهت أعين أبناء عروس البحر الأبيض المتوسط إلى معرفة حقيقة تعطيل الدراسة غدا في الإسكندرية بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها عدة محافظات، بعد سقوط أمطار كثيفة ورعدية.

وقال اللواء محمد الشريف، محافظة الإسكندرية، إنه لا يوجد أي قرار بشأن تعطيل الدراسة غدا في الإسكندرية بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث أن الطقس في الإسكندرية مستقر اليوم وغدا، وهو الأمر الذي لا يستدعي أي قرار بشأنه تعطيل الدراسة.

لا يوجد تعطيل للدراسة غدا في الإسكندرية

وأضاف «الشريف» لـ«الوطن»، أن الدراسة مستمرة غدا الأربعاء 26 أكتوبر في مدارس الإسكندرية بنظاميها، لافتاً إلى أن المحافظة لن تتأخر عن تعطيل الدراسة في حال كان الأمر يستدعي ذلك حرصا على سلامة الطلاب.

إجراءات في مدارس الإسكندرية

وشهدت مدارس الإسكندرية ورود تعليمات مشددة لمديري عموم الإدارات بهدف تحقيق انضباط وانتظام العملية التعليمية، وحظر تحصيل أي مبالغ مالية من الطلاب أو أولياء الأمور، وتكثيف عمل غرف العمليات بالإدارات التعليمية التسعة، والالتزام بالبرنامج الزمني الوارد من الوزارة للأنشطة التربوية والبطولات والمسابقات المختلفة، والالتزام بتنفيذ لائحة الانضباط المدرسي.