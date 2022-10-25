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تعليق الامتحانات بجامعة بني سويف غدا لسوء الأحوال الجوية

كتب:

عمرو رجب
10:45 م | الثلاثاء 25 أكتوبر 2022
رئيس جامعة بني سويف

رئيس جامعة بني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، تعليق كافة أعمال الامتحانات التي تجري غدًا الاربعاء الموافق 26 أكتوبر، سواء في مرحلة الدراسات العليا أو مرحلة البكالوريوس والليسانس على مستوى جميع كليات ومعاهد الجامعة، نظرًا لسوء الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة، وحرصًا من الجامعة على مصلحة أبنائها الطلاب.

تعليق الامتحانات بجامعة بني سويف غدا

 وأكد رئيس جامعة بني سويف، أن إدارة الكليات ستحدد مواعيد الامتحانات وإعلام الطلاب بها في وقت لاحق.

رفع حالة الطوارئ القصوى

جدير بالذكر، أن أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، رفع حالة الطوارئ القصوى بمستشفيات الجامعة لمواجهة موجة الطقس السيئ التي تضرب المحافظة حاليا، وذلك بأقسام الطوارئ، والرعاية المركزة، وغرف العمليات، إضافة إلى تدعيم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات اللازمة، وضرورة تواجد كافة التخصصات الطبية وفرق التمريض على مدار 24 ساعة.

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بقلم عمرو رجب