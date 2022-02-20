أول تعليق من وزير التعليم عن انتظام الدراسة: «شكل الولاد يفرح»

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، انتظام العملية التعليمية في جميع المدارس على مستوى المحافظات، في أول أيام الفصل الدراسي الثاني، والذي انطلق اليوم في المدارس الحكومية بمختلف المحافظات.

وقال شوقي، في تصريحاتٍ على هامش زيارته إلى مقر الجهاز التنفيذي للهيئة العربية للتصنيع في الكيلو 17 بطريق «القاهرة – السويس»، منذ قليل، إنّ وضع الدراسة في المدارس اليوم جيد جدًا.

شوقي: مهتمون بتطبيق الإجراءات الاحترازية في جميع المدارس

وأضاف وزير التربية والتعليم، أنّ الدراسة في مصر منتظمة بجميع مدارس الجمهورية، وتسير أفضل بكثير من أحسن التوقعات قبل بداية الفصل الدراسي الثاني، متابعًا: «الولاد كلها في المدارس على مستوى محافظات الجمهورية، والمُعلمين منتظمين، والعملية التعليمية منضبطة تماماً، رغم صعوبة الجو في بعض الأحيان».

وزير التعليم لأولياء الأمور: «الولاد شكلهم يفرح»

وطمأن الدكتور طارق شوقي أولياء الأمور على أبنائهم، مؤكداً أن «شكل الولاد يفرح في مدارس مصر كلها»، مؤكدًا اهتمام الوزارة بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» في مختلف المدارس على مستوى الجمهورية.

وأعرب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أمنياته بأن يمُر الفصل الدراسي الثاني بانتظام، مثلما مر الترم الأول، مضيفاً: «إن شاء الله، نعدي السنة دي على خير».

وأشار الوزير إلى أنّ مدرسة الهيئة العربية للتصنيع، التي تمّ توقيع بروتوكول التعاون الخاصة بها، اليوم، هي الـ36 من مدارس التعليم الفني العاملة بنظام «التكنولوجية التطبيقية»، مؤكدًا أنّها مختصة بمجال التحول الرقمي، والتصنيع الرقمي، والتعاون في تلك المجالات الصناعية والتكنولوجية المتقدمة.

من جهته، أكد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، التنسيق مع جامعة بني سويف التكنولوجية، حتى تكون هناك فرصة أمام الطلاب للحصول على مؤهلٍ عالٍ عقب إتمام الدراسة في المدرسة، مشيرًا إلى أنّ أول دفعة ستتخرج من المدرسة خلال عام 2025، وأنّ الهيئة ستستوعب العمالة المتميزة منهم.