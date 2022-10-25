تعليق الدراسة غدا في مدارس بني سويف لسوء الأحوال الجوية

قرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تعليق الدراسة غدًا الأربعاء، بجميع مدارس المحافظة، للطلاب فقط، وذلك لسوء الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة من تساقط أمطار غزيرة ورعد وبرق، وغرق عددًا من الشوارع خاصة في القرى، بسبب كميات المياه المتزايدة التي نتجت عن الأمطار.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، في تصريحات لـ«الوطن» إصدار المحافظ، قرارًا بتعليق الدراسة غدا في المدارس للطلاب فقط، وذلك بعد أن شهدت المحافظة خلال الساعات الماضية حالة من الطقس السيئ وسوء الأحوال الجوية، ما بين تساقط أمطار غزيرة وبرق ورعد.

الأمطار تسببت في غرق الشوارع

وتسببت الأمطار في غرق أغلب الشوارع بالقرى، قبل أن تدفع الوحدات المحلية بالتعاون مع شركة المياه، بسيارات شفط المياه من الشوارع، والتعامل أولًا بأول مع تداعيات الطقس السيء التي تشهدها المحافظة.

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بني سويف، قد أعلنت استعدادها لموسم الأمطار من خلال الدفع بسيارات رفع المياه في الميادين والطرق الرئيسة، مع صيانة ومتابعة بالوعات وخطوط صرف لمياه الأمطار.

محافظ بني سويف يوجه برفع درجة الاستعداد

وأصدر محافظ بني سويف، تعليماته للتنفيذيين المعنيين من رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي القطاعات الخدمية والمرافق، برفع درجة الاستعداد في القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع تداعيات حالة عدم استقرار الطقس، وإخطار غرفة عمليات المحافظة أولا بأول للتعامل مع أي موقف.

ومن المتوقع أن تشهد المحافظة غدا الأربعاء، استمرار هطول الأمطار بدرجة أقل من اليوم، مع انخفاض درجة الحرارة.