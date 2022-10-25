محافظ الإسكندرية ووزير الرياضة يفتتحان 7 مراكز شباب وحديقة لذوي الهمم

افتتح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم، عددًا من المشروعات التي تخدم القطاع الرياضي في 7 مراكز ونوادي شباب بالإسكندرية، وذلك بحضور منال الجمال، رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالوزارة، والدكتورة صفاء الشريف، وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة، وأعضاء مجلس النواب.

حديقة للأطفال من ذوي الهمم

وافتتح المحافظ والوزير، ثان حديقة للأطفال من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة بمركز شباب الأنفوشي بمنطقة رأس التين، والتي تعد الثانية من نوعها في مصر والشرق الأوسط والوطن العربي بعد الحديقة الأولى التي تم افتتاحها من قبل بمركز شباب النصر، حيث تم إنشائها إهداءً من نادي روتاري الإسكندرية الرمل.

وأضاف المحافظ أن الحديقة مجهزة لذوي الإعاقة الحركية خصيصا، حيث أن الألعاب بالحديقة مجهزة برامبات لتأمين صعود الكراسي المتحركة ثم الإغلاق عليها ليسهل على ذوي الإعاقة التمتع كغيرهم من الأصحاء دون الحاجة إلى مساعدة من ذويهم وبأعلى قدر من الأمان والسهولة.

افتتاح مركز شباب خورشيد

كما افتتحا مركز شباب خورشيد بمساحة 2250 مترا مربعا، والذي يتضمن ملعب خماسي، بالإضافة إلى مبنى خدمات وأنشطة لخدمة أهالي المنطقة وتلبية لمطالبهم المتكررة بضرورة إنشاء مركز شباب يخدم أبنائهم.

وقام محافظ الإسكندرية ووزير الشباب والرياضة بوضع حجر الأساس لحمام السباحة والمبنى الإداري، بالإضافة إلى افتتاح صالة الألعاب الرياضية والملعب الكبير لكرة القدم بنادي شباب محسن والذي يبلغ مساحته 11 ألف متر مربع، بتكلفة تقدر بنحو 10 ملايين جنيه، وذلك لخدمة أهالي مناطق «عزبة محسن الكبرى، عزبة البحر، عزبة المهاجرين، عزبة تحيمر، عربة الـ500، الباكتوشي، عزبة الحاج علي، عزبة ناجي نصر، منطقة مرزا».

على الصعيد ذاته، افتتح «الشريف» و«صبحي» مشروع توفير سبل المعيشة للمهاجرين والمصريين، ومبنى أنشطة وخدمات جديد، بالإضافة إلى افتتاح قاعة «مشواري» التي تستهدف تنمية مهارات النشء من سن 10 وحتى 14 سنة، والشباب من 15 وحتى 24 سنة، والتي تسهم في تنمية مهاراتهم الإبداعية والحياتية وتعريفهم بالمهارات المطلوبة لإنجاحهم في سوق العمل وذلك بمركز شباب أبو قير.

وفي كلمته، ثمن محافظ الإسكندرية الدور الفعال الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة لدعم الشباب والنشء في الإسكندرية من خلال توفير مراكز ونوادي شباب مجهزة بجميع الأحياء، وذلك لخلق جيل رياضي قادر على تحمل مسئولياته وداعم لوطنه ومُعد بشكل جيد لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة لمصر 2030.

وأكد «الشريف» على أن المحافظة بجميع أجهزتها تولي اهتماماً كبيراً بتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والإنشائية لمراكز ونوادي الشباب بنطاق جميع الأحياء نظرا لأهميتها في تشكيل الفكر وبناء العقول والهوية لدى أبنائنا، وذلك لإدراكنا أن شباب اليوم هم قادة المستقبل وهم الركيزة الأساسية التي يرتكز عليها وطننا.

وفي مركز شباب الحرمين تم افتتاح المساحة الصديقة وصالة الألعاب الرياضية، كما تم تفقد المعرض الذي ضم عددا من العارضين للمنتجات الحرفية، وأشاد المحافظ والوزير بالعروض الرياضية التي قدمتها الفرق الرياضية وفرق الكشافة، وفي مركز شباب كرموز تم افتتاح مركز التخاطب.