محافظ الإسكندرية: تنفيذ 1246 قرار إزالة للمباني المخالفة خلال 2022

أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، توجيهات مشددة على جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة، لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمباني المخالفة بكل حزم وقوة، لمنع العشوائيات، لما تشكله من ضغط كبير على شبكات البنية التحتية، وتتسبب في تشويه المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

1246 قرار إزالة بالإسكندرية

وأوضح المحافظ، أن الأحياء شنت العديد من الحملات للقضاء على هذه الظاهرة في المهد، على مدار العام، حيث بلغت إجمالي قرارات الإزالة التى نفذت على المباني المخالفة، في الفترة من 1 يناير الماضي حتى 22 أكتوبر الجاري، 84 قرار إزالة للعقارات والمباني المخالفة.

بلغت عدد قرارات الإزالة في المهد للفترة ذاتها، 1162 قرارا، ليصل إجمالي قرارات الإزالة التي تم تنفيذها خلال هذه الفترة 1246 قرار إزالة.

العامرية أكثر الأحياء تنفيذا لقرارات الإزالة

يعد حي العامرية أول، أكثر الأحياء تنفيذا لقرارات الإزالة، حيث بلغت عدد القرارات المنفذة خلال تلك الفترة، 299 إزالة، وتبعها من حيث العدد حي شرق مرحبا، حيث بلغ عدد قرارات الإزالة المنفذ به 253 قرار إزالة، ثم منتزه أول، مسجلا 191 قرار إزالة.

وشدد المحافظ، على تكثيف الحملات الدورية والمفاجئة على مدار الساعة، لمنع أي بناء مخالف وإزالته فوراً، مؤكدا على جاهزية غرفة عمليات المحافظة، لتلقي الشكاوي التي تتعلق بالبناء المخالف والشكاوى الأخرى، والتعامل الفورى معها، على الرقم المختصر 114 أو على أرقام 4234132 - 4234131 - 4234133.