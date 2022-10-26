السيسي: «اللي مايعرفش مايتكلمش عشان مايظلمش ويكون رأي عام خاطئ»

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة ضاعفت دعمها للمحاصيل الزراعية من أقماح وأعلاف، وخلال السنوات الماضية عملنا على زيادة حجم المنتج الصناعي المحلي لخفض فاتورة مستلزمات الإنتاج التي تكلفنا 30 مليار دولار.

نشتري وقودا بـ2 مليار شهريا

وأوضح السيسي، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة مع الإعلامي يوسف الحسيني، أننا نشتري وقودا بـ2 مليار شهريا، والفاتورة تتزايد في ظل التزايد العالمي، والمواطن يجب أن يجد الوقود في أي وقت وكذلك المعدات التي تعمل في مختلف المناطق لا بد أن تجد وقودها، لافتا إلى أن مصر تستهلك غازا بـ4 دولارات للوحدة وإنتاج الكهرباء في مصر 2 مليار دولار شهريا، وفي حالة عدم وجود غاز لدينا كنا سنشتري الوحدة من الغاز بـ10 و20 دولارا، وفي حالة عدم وجود الدولار كنا سنتعطل.

وتابع «أنا زعلان على البلد، والشرائح الكبيرة حاليا بتدفع تمن الكهرباء ولكن تمنها الحقيقي 5 أضعاف تتحملها مصر من أجل المواطن، لما نعطل يبقى مش عارفين شغل واللي مايعرفش يا ريت مايتكلمش عشان مايظلمش ويبني رأي عام خاطئ يهد البلد وهو مقتنع إنه بيجيب حق الناس».