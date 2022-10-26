السيسي: بنعوض أصحاب المساكن العشوائية عشان نفتح طرق جديدة تساعدهم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الوصول إلى تريليون دولار يتطلب عملاً شاقا وتنمية البنية التحتية والمشروعات التنموية من طرق ومشروعات إنشائية، والتقارير الدولية لم ترصد آخر التطورات منذ 3 سنوات، والقاهرة كانت تستهلك مايقرب من 10 مليار دولار في الوقود المستهلك في التحرك داخلها، لذلك أنشأنا طرق جديدة.

السيسي: بنعوض أصحاب المساكن العشوائية عشان نفتح طرق جديدة

وأوضح «السيسى» أن الدولة أقامت 17 ألف كم طرق جديدة بعدما كان لدينا 10 آلاف كم داخل المدن والقرى، لافتًا إلى أن الطرق الجديدة 5 حارات، وبنعوض أصحاب المساكن العشوائية عشان نفتح طرق جديدة تساعدهم على المعيشة بشكل كريم، وطريق الإسكندرية هو طريق للميناء الرئيسي في مصر، وجرى تطويره بمناسبة مرور الشاحنات وحركة التجارة بطول الساحل الشمالي.