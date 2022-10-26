السيسي: مشروعات «حياة كريمة» هدفها المواطن الغلبان

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المطلوب من المواطن أن يكون قلبه مع ما تقوم به الدولة، «مش مطلوب من المواطن إنه يدفع شقاه لحد تاني بس عاوزين يكون قلبنا على قلب بعض والغلبان كفاية غلبه، ولازم نطبطب عليه بكلمة حتى، ولما جينا نفرش شقق ماسبيرو اتقالي بلاش بس قلت لهم انتوا ماتعرفوش ظروف الناس دي، إحنا عاوزينهم في حياة جديدة وينسوا اللى كانوا فيه».

الرئيس: لو في إيدي هعمل 3 مليون شقة للمحتاجين

وتابع: «لو في إيدي هعمل 3 مليون شقة للمحتاجين، وحياة كريمة تكلفتها المالية كبيرة، وقدمت مشروعات صرف صحي ومياه ورفعت كفاءة مدارس ومنازل ومنشآت أخرى، والبرنامج اللي كلفنا 700 مليون بكره يكلف تريليون، والشركات اللى بتورد لنا المستلزمات رفعت الأسعار 30%، وقلت لازم نكمل لأن الدنيا كلها غليت، والمرحلة اتأخرت 6 شهور وهنبدأ المرحلة اللي بعدها على طول».

وأشار الرئيس السيسي إلى أن مشروعات حياة كريمة هدفها المواطن الغلبان، وأتمنى إني أعمل أكتر من كده لكن مش هقدر أقدم الخدمات لـ25 مليون مواطن في التعليم إلا لما يكون دخلنا في السنة تريليون دولار للتعليم، وساعتها هقدر أوفر مرتب محترم للمدرس وتغذية للطالب ومستوى تعليمي متميز، ولازم كلنا نكون على قلب رجل واحد عشان نقدر نحل المشكلة».