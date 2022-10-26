الرئيس السيسي: قدرات مصر الاقتصادية لا تسمح بتقديم خدمة جيدة فى القطاعات

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المشكلات في مصر لن تحل إلاً من خلال طرح الأفكار وتنفيذها، «لو شاب مع مجموعة من الشباب زيه دخلوا مدرسة وطبطوا على المدرسين وشكروهم وعملوا أي حاجة تعكس تقديرهم للي بيعملوه ده مش هيبقى لافتة جميلة؟.. هتكلفهم حاجة؟.. كلنا كمجتمع لازم نحط إيدينا في إيد بعض علشان نحل المسائل اللي ملهاش حل».

قدمت أكثر من 3000 شهيد و12 أو 13 ألف مصاب

وأضاف الرئيس السيسي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني: «من يطرح حلول ومهتم في تلك الظروف الصعبة.. كفانا ما حدث في عام 2011، تركتوها حتى احترقت كلها.. ولم يستطيع أحد أن يرفع صوته في 2013، لولا أن هناك جيش قوى وقادر وأنا كنت شاهد عيان».

ولفت: «قدمت أكثر من 3000 شهيد و12 أو 13 ألف مصاب، وهذا دوري الذي مكني منه الله سبحانه وتعالي، أنا كنت رئيس الاستخبارات ومسؤول عن الأمن وكنت أرى ما كان يحدث.

مصر غير قادرة على عمل تعليم جيد

وواصل: «اليوم أقول أن مصر غير قادرة على عمل تعليم جيد، وقلت ذلك منذ 2011، لأن مصر ليس لديها القدرة المالية لهذا، والدولة تحتاج لتريليون دولار دخل سنوي، و قدرات مصر الاقتصادية لا تسمح بتقديم خدمة جيدة فى القطاعات».