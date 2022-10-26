أسماء المصابين في حريق سموحة شرق الإسكندرية.. 6 مواطنين و5 من الحماية المدنية

ساعات عدة من المحاولات للسيطرة على حريق سموحة، وهو ما نجحت فيه قوات الحماية المدنية فجر اليوم، بعدما اندلع حريق هائل بمخازن كهرباء وإضاءة بشارع توت عنخ آمون في منطقة سموحة شرق الإسكندرية.

وحصلت «الوطن» على أسماء المصابين في حريق سموحة شرق الإسكندرية والذي أسفر عن إصابة 11 شخصا جميعهم أصيبوا باختناق منهم 5 من أفراد قوات الحماية المدنية، بالإضافة إلى 6 أفراد من المواطنين المتواجدين بالقرب من الحريق.

نقل مصابي حريق سموحة إلى مستشفى الأميري

- محمد فتحي إسماعيل، 42 عاما، أصيب باختناق، وتم نقله إلى المستشفى الأميري.

- محمد مجدي أحمد، 37 عاما، أصيب باختناق، وتم نقله المستشفى الأميري.

- أحمد جمال أحمد، 37 عاما، اختناق وتم نقله المستشفى الميري.

علاج لحظي لمصابي حريق سموحة بالإسكندرية

- عفاف عبد الرازق عفيفي، 70 عاما، أصيبت باختناق وأسعفت ورفضت النقل.

- سامح غريب محمد، 46 عاما، أصيب باختناق، وأُسعف ورفض النقل.

- أحمد السيد مصطفى، 60 عاما، اختناق، أسعف ورفض النقل.

تفاصيل حريق سموحة

يأتي ذلك بعدما تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من شرطة النجدة باندلاع حريق في منطقة سموحة شرق الإسكندرية، على الفور انتقل ضباط القسم برفقة سيارات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، برفقة رجال حي شرق الإسكندرية برئاسة الدكتورة رباب حمدي، رئيس الحي، لتتم السيطرة عليه بعد قرابة 7 ساعات من الاندلاع.