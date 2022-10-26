وزيرة البيئة: «أي حاجة الصبح بعملها هتفرق في وجود ولاد ولادي على الأرض دي»

وصفت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ظاهرة تطرف المناخ، بأنها عبارة عن ارتفاع درجات الحرارة في الصيف بشدة وانخفاضها في الشتاء بشدة أيضًا مع زيادة ساعات هطول الأمطار، لافتة إلى أن البنية التحتية لم تعد تتحمل كمية الأمطار حيث تم تصميمها لاستقبال كميات أمطار أقل ولكنها الآن أصبحت تستقبل كميات أمطار أكبر بكثير، محذرة من كل ما نفعله من تجاوزات والتي تؤثر على إمكانية تواجد وحياة أبنائنا وأحفادنا على كوكب الأرض.

وأوضحت خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن التنمية تسبب خروج الانبعاثات التي تسمى غازات الاحتباس الحراري، وتسبب في زيادة درجة حرارة الأرض.

بعض المدن ستغرق بسبب ذوبان الجليد

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الانبعاثات تظل مكتومة في الكرة الأرضية وتتسبب في ارتفاع درجة الحرارة، ما يسبب ذوبان الجليد، ما قد يسبب غرق بعض المدن بسبب ارتفاع مستوى المياه في البحر.

بعض السلوكيات الخاطئة التي نرتكبها يوميًا

وذكرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بعض السلوكيات الخاطئة مثل ترك «حنفية المياه» مفتوحة أثناء غسيل الأسنان وتشغيل الإضاءة الكهربية صباحًا وتركها رغم عدم وجود أحد في الغرفة، واستخدام السيارات في المشاوير القريبة رغم إمكانية قضائها سيرًا على الأقدام، وخفض استخدام البلاستيك، مختتمة «أي حاجة الصبح بعملها هتفرق في وجود ولادي وولاد ولادي على الأرض دي».