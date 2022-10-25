رئيس جهاز شؤون البيئة: نقدم وجبات منخفضة الانبعاثات الكربونية لضيوف مؤتمر المناخ

أسابيع قليلة، وينعقد مؤتمر المناخ cop27، إذ يجتمع العالم على أرض مصر، للحد من الانبعاثات الكربونية الضارة والتقدم نحو الاستدامة من أجل كوكب أفضل.

وفي إطار ذلك تعمل الدولة جاهدة؛ لاستقبال ضيوف مؤتمر الأطراف في دورته الـ27 وخاصة مدينة شرم الشيخ، إذ أطلقت رئاسة مصر موقع 27 cop والذي يقدم خدمات عدة لضيوف المؤتمر، منها التعريف بقاعات المؤتمر والمنطقتين الخضراء والزرقاء بكل مافيها من قاعات مؤتمرات ومناطق خدمات ومناطق دعائية، بما فيها المطاعم المخصصة لخدمة المشاركين بالمؤتمر.

3 مناطق تقدم مزيجا من الأطباق العالمية

وطبقا للموقع الرسمي تحوي قاعة المؤتمرات ثلاث مناطق مطاعم تقدم مزيجا من الأطباق العالمية، بما يتماشى مع التنوع الثقافي الفريد لوفود 197 دولة مشاركة بالمؤتمر ما بين مصري وإيطالي وفرنسي وحتى مطابخ جنوب شرق آسيا وأفريقيا.

مأكولات صديقة للبيئة

وقال الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة في تصريحات خاصة لموقع الوطن، أنه جرى وضع قوائم طعام منخفضة الانبعاثات الكربونية، ويجرى إجراء قياسات إلى كل من انبعاث الكربون الناتجة عن قوائم الطعام.

وأوضح أنه يجرى أيضا قياس مدى تفاعل الحضور والزوار على طعام منخفض الكربون، وأكدت وزارة البيئة تقديم الدعم الفني للمسؤولين على وضع قوائم الطعام.

حجز أجهزة كهربائية للاستخدام اليومي

وبخلاف الخدمات التعريفية الخاصة بالمطاعم، يتيح الموقع أيضًا حجز بعض الأجهزة مثل موزع المياه، ثلاجة صغيرة غلاية، آلة تحضير قهوة، نادل لكل ساعة للخدمة، وهناك أيضًا خدمة توصيل يوفرها الموقع عند الطلب.