وزيرة البيئة: اللي كتب اتفاقية المناخ عالم مصري اسمه مصطفى كمال طلبة

شبهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خطورة التغيرات المناخية بمن جمع كل الثمار والزرع من حديقة وتركها جرداء قاحلة لا نبت فيها ولا زرع لأبنائه وأحفاده، لافتة إلى أن الله خلق العالم كسلسلة مترابطة، وأنه حال تعرض أي حلقة في هذه السلسلة لمشكلة تتسبب في مشاكل لباقي حلقات السلسلة.

الثورة الصناعية بدأت بسبب رغبة البشر في الحصول على المنتجات المصنوعة بسرعة وبسهولة

وأوضحت خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن الثورة الصناعية بدأت بسبب رغبة البشر في الحصول على المنتجات المصنوعة بسرعة وبسهولة، لافتًا إلى أن الثورة الصناعية صاحبتها انبعاثات بدأت في التأثير على درجات الحرارة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الانبعاثات أثرت على درجات الحرارة، لافتة إلى أنه في عام 1992 تحدث الخبراء عن ضرورة الحفاظ على كوكب الأرض وعلى المياه والهواء، مؤكدة أنها بداية ظهور اتفاقية المناخ، مشددة على فخرنا كمصريين أن من وضع اتفاقية المناخ وكتبها كان عالما مصريا وهو العالم الراحل الدكتور مصطفى كمال طلبة، والذي كان يعمل رئيس برنامج الأمم المتحدة للبيئة، معربة عن سعادتها بأنها تدربت على يده لمدة 15 عاما.

وكشفت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن العالم المصري قدم اتفاقيات للتغير المناخي والتنوع البيولوجي والتصحر وجمعها في اتفاقية واحدة وقدمها للمجتمع الدولي، مؤكدة أنها بداية اتفاقية المناخ.