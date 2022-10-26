قائمة بمراكز علاج الإدمان والخط الساحن للتعامل مع حالات انتكاسات المتعافين

يشعر بعض المرضى خلال مرحلة التعافي من الإدمان بانتكاسة ورغبة في العودة إلى تعاطي المواد المخدرة من جديد ما قد يعرضهم إلى مخاطر صحية كبيرة، لذا أفصحت وزارة الصحة عن خدمة مميزة لتقديم المساعدة في تلك الحالات.

ونشرت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، خطا ساخنا يمكن التواصل من خلاله لتقديم المساعدة في حال تعرض المتعافين لانتكاسات أثناء فترة التعافي من الإدمان.

الخط الساخن لتقديم المساعدة

ويمكن للأشخاص مشاركة الفريق المختص للمساعدة في تخطي هذه المرحلة، عن طريق الاتصال بالخط الساخن لطلب مشورة الأطباء لعلاج الإدمان وهو 16328.

وتعمل الدولة على محاربة الإدمان، حيث تقدم وزارة التضامن الاجتماعي العديد من الخدمات في هذا الاتجاه، ويتيح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفي سرية.

ويمكن تلقي علاج الإدمان بالمجان في المراكز التالية، وفقا لما ذكرته وزارة التضامن في بيان لها.

كيفية علاج الإدمان بالمجان

وخصصت وزارة التضامن أيضا خط الساخن للتواصل مع قبل المريض أو ذويه وهو رقم 16023، وذلك لتقديم تساؤلات عن مراكز علاج الإدمان وطلب المساعدة وعلى الفور ووفق طلب الشخص يتم تحويل المرضى إلى أقرب مستشفى له.

مراكز علاج الإدمان

مركز «العزيمة» لعلاج ومكافحة الإدمان مجانا بالغردقة.

مستشفى قصر العيني في الجيزة، أيام الأحد والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.

- مستشفى العباسية للصحة النفسية.

- مستشفى حلوان للصحة النفسية.

مستشفى مصر الجديدة للصحة النفسية «المطار».

- مركز الطب النفسي بالدمرداش.

- مستشفى الحسين الجامعي.

- واحة الأمل كاريتاس بمحافظة الجيزة.

- مستشفى المعمورة للطب النفسي بالإسكندرية.

- مستشفى بورسعيد للصحة النفسية.

- مستشفى العزازي بالشرقية.

- مستشفى طنطا للصحة النفسية.

- مستشفى شبرا قاص بالغربية.

- مستشفى شبين الكوم للصحة النفسية بمحافظة المنوفية.

- مستشفى أسيوط للصحة النفسية.