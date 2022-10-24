الإجراءات التنفيذية لصندوق علاج الإدمان في حملات الكشف عن المخدرات

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن الصندوق ينفذ عددًا من الإجراءات خلال حملات الكشف عن المخدرات، مشيرا إلى أن هناك العديد من المعايير التي يتم اتباعها أثناء الحملات.

الإجراءات التنفيذية للكشف عن تعاطي المخدرات

وأوضح صندوق علاج الإدمان ، على الموقع الرسمي له، أن الإجراءات التنفيذية للكشف تتمثل فيما يلي:

- تبـدأ الحملـة بتحديـد العامليـن الخاضعين للكشـف مـن واقـع كشوف الحضور والانصراف التي تطالعها اللجنة.

- يتعيـن علـى العامليـن الإفصاح قبـل إجـراء التحليـل عـن جميـع الأدوية والعقاقير التي يستخدمونها بحيث تثبتها اللجنـة فـي محضر الإجراءات.

- لا يجـوز خـروج مـن وقـع عليهـم الاختيار للكشـف مـن مقـر العمل إلا بموافقة كتابية مسببة.

- يقـوم العاملون الخاضعـون للكشـف بتقديـم عيناتهـم للجنـة تحت إشراف الأعضاء الفنيين المتخصصين باللجنة.

- تخضـع العينـة لتحليـل أول مبدئي باستخدام الكواشـف الاستدلالية على المخدرات.

إخطـار صاحب العينـة الإيجابية بالنتيجة المبدئية للكشـف

- يتـم تحريـز العينات الإيجابية المكتشفة تحـت سـمع وبـصـر العامـل صاحـب العينـة تمهيداً لتسليمها للجهـة المختصة بإجراء التحليل التأكيدي الثاني على نفس العينة.

- يتم إخطـار صاحب العينـة الإيجابية بالنتيجة المبدئية للكشـف، واطلاعه علـى إمكانيـة تظلمـه مباشـرة لممثـل مصلحـة الطـب الشـرعي إذا كانت حالته الصحيـة تستدعى تناول أدويـة قـد تؤثـر فـي نتيجـة الكشـف، أو إذا كانـت لـديـه الرغبـة بـأن تتـم عملية التحليـل التأكيـدي الثانـي بمصلحـة الطـب الشـرعي بـدلاً من وزارة الصحة والسكان ويكـون التظلـم علـى ذات العينـة وليست عينة جديدة.

- تقـوم اللجنـة بتحرير محاضـر إداريـة لإثبـات واقعـة الكشـف الاستدلالي وتحريـز العينـات الإيجابيـة ووقائع الامتنـاع عـن الخضوع للكشف أو الهرب منه.

- تقـوم الجهات الفنية المشاركة في الحملات بإجراء التحاليـل التأكيدية على العينات الإيجابية المكتشفة وفحص التظلمات المقدمـة مـن العامليـن بحيـث تصـدر نتيجـة نهائيـة تقطـع بثبوت واقعة تعاطى المخدرات على نحو بات.

- يقوم الصندوق بمخاطبة الجهات التابع لها أصحـاب الحـالات الإيجابية بالنتيجـة النهائيـة للكشـف، ويرفق بالنتيجـة تقاريـر الجهـات الفنيـة ومحاضـر لـجـان الكشـف والمحاضـر الإداريـة للضبط أو الامتناع أو الهروب.

- يتـم إنهـاء خدمـة مـن يثبـت تعاطيهـم للمـواد المخدرة بقـوة القانـون وكـذا الممتنعين عن إجـراء الكشـف والمتهربيـن منـه ومـن يثبـت تعمـده غش العينـة أو التلاعـب بها.

- لا يعتد بنتيجـة أي تحاليـل لاحقة لحملة الكشـف سـواء كان صادرا عن جهة حكومية أو غير حكومية.