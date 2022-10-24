صندوق علاج الإدمان يعلن عن 4 مؤسسات شريكة لتنفيذ برامجه.. منها «التعليم»

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن إدارة البرامج الوقائية تعتمد في تنفيذ كافة أعمالها على الشراكة مع كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وذلك بهدف الوصول إلى كافة فئات المجتمع مباشرة.

وأكد الصندوق أنه يتم العمل مع الجهات التالية:

وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي: في تعزيز بيئة تعليمية رافضة لثقافة تعاطي وإدمان المواد المخدرة حيث تستهدف سنوياً أكثر من 5 آلاف مدرسة وأكثر من (25) جامعة حكومية و(100) جامعة أهلية وخاصة ومعاهد عليا.

وزارة الشباب والرياضة

والتعامل مع وزارة الشباب والرياضة بهدف تعزيز بيئة رياضية قادرة على تنمية مهارات الشباب الحياتية باستخدام الرياضة في وقاية الشباب من الوقوع بالمخدرات حيث نستهدف سنوياً أكثر من (500) مركز شباب وناد اجتماعي ورياضي.

والتعاون مع وزارة القوى العاملة: أوضح الصندوق على الموقع الرسمي له، أنه يتم العمل على تعزيز بيئة عمالية قادرة ورافضة لثقافة تعاطي المواد المخدرة وقادرة على فهم آليات قانون الكشف المبكر عن المخدرات، حيث تم استهداف العديد من المؤسسات الحكومية والعمالية سنوياً.

وزارة الأوقاف والكنائس

التعامل مع وزارة الأوقاف والكنائس وذلك للمشاركة في إعداد وتأهيل رجال الدين ليصبحوا قادرين على نقل وتوصيل كافة المعلومات الصحيحة والمستجدة عن مشكلة المخدرات حيث تم تدريبهم وفقاً لإدلة علمية معتمدة ووفقاً للمناهج العلمية والدينية ومستجدات الدين الصحيح.

مؤسسات المجتمع المدني

يسعى الصندوق للشراكة مع كافة مؤسسات المجتمع المدني ويعمل على الاستثمار في قدراتهم للوصول إلى العديد من الأسر مع القدرة على تنمية قدراتهم المؤسسية ودعمهم مادياً وفنياً لحماية المجتمع من مخاطر التعاطي والإدمان.