«القومي للمرأة»: الدولة تتكفل بحقوق النساء.. وعليهن تنمية قدراتهن

قالت الدكتورة سناء السعيد، عضو المجلس القومي للمرأة، إن المرأة المصرية شريك فعال في اتخاذ القرارات بالمجتمع، لأنه من الصعب أن يتقدم المجتمع بالاعتماد على الرجال فقط، وبالتالي المرأة مع الرجل تبث رؤية مستقبلية واستراتيجية جديدة لمصر، مشيرة إلى أن تلك الخطوات ترجع إلى دعم القيادة السياسية وحرصها على تواجد المرأة.

الدولة تتكفل بكافة حقوق المرأة

وأضافت «السعيد»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» مع الإعلامية أمل صالح عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن التمكين الاقتصادي الخاص بالمرأة يساعدها على اتخاذ القرارات، لأن تعبيرها عن رأيها في حد ذاته يؤكد فعاليتها واشتراكها بالمجتمع، مشيرة إلى أن الدولة تتكفل بحقوق المرأة، لذلك عليها النساء تنمية قدراتهن والعمل عليها.

وتابعت، أن الاهتمام بدور المرأة وفعاليته بالمجتمع يجري ترجمته في جعلها جزء مشترك في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، علاوة على دورها في اتخاذ القرار، إلى جانب معرفة كيفية عمل نهضة حقيقة وتنمية وعيها، وكيفية تحمل المرأة الأخطار التي تمر بها البلاد سواء الأزمات الاقتصادية أو غيرها، فضلًا عن تربية النشئ وتأهيل المجتمع.

المرأة تخلق استقرار مجتمعي

وأشارت «السعيد» إلى أن الضغوط الاقتصادية تبدأ لدى المرأة، لأنها تخلق استقرار مجتمعي في الوسط الذي تعيش فيه من خلال الاهتمام والرعاية وتدبير الأمور في مختلف الأزمات التي تمر على البلاد، مؤكدة اهتمام الدولة بتمكين المرأة، وموجهة التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي لاهتمامه الكبير وتقديره لدور المرأة في المجتمع المصري.